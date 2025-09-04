العالم اليوم - ماكرون يعلن مشاركة 26 دولة بـ"قوة طمأنة" لدعم أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر ماكرون يعلن مشاركة 26 دولة بـ"قوة طمأنة" لدعم أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 08:17 مساءً - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الخميس أن 26 دولة، خصوصا أوروبية، التزمت المشاركة في "قوة طمأنة" في إطار وقف محتمل لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عبر نشرها قوات في أوكرانيا أو بمشاركتها "برا او بحرا او جوا".

وقال ماكرون لصحافيين إثر اجتماع للتحالف الداعم لأوكرانيا "ليس هدف هذه القوة أن تخوض حربا ضد روسيا"، مؤكدا بعد مباحثات عبر الفيديو مع الرئيس دونالد ترامب أن "الدعم الأميركي" لهذه "الضمانات الأمنية" لكييف سيتبلور "في الأيام المقبلة"، وأن الأميركيين "كانوا في غاية الوضوح" بشأن مشاركتهم و"لا شكل في ذلك".

وذكر ماكرون بأنه "في فبراير 2024، في هذه القاعة تحديدا.. كنا بلدين للقول إننا ربما نكون مستعدين يوما ما لنشر قوات على الأرض. كانت هناك ليتوانيا وفرنسا. وأذكر أن الأجواء كانت سلبية للغاية".

وذكّر أيضا بأن الضمانات الأمنية "تهدف أولا إلى ضمان عدم وجود أي قيود على حجم أو قدرات الجيش الأوكراني خلال المفاوضات". وأضاف "هذا ما ندافع عنه، وما سندافع عنه حتى النهاية".

وأوضح ماكرون أن الأوروبيين سيفرضون عقوبات جديدة "بالتنسيق مع الولايات المتحدة" إذا واصلت موسكو رفض إحلال السلام في أوكرانيا، لافتا الى أنه ستكون هناك "اتصالات جديدة بين الأميركيين والروس".

من جهته أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب اتصال الخميس بين ترامب وقادة أوروبيين في باريس أن الرئيس الأميركي "مستاء جدا" من شراء دول في الاتحاد الأوروبي النفط الروسي، مشيرا تحديدا الى سلوفاكيا والمجر.

وقال زيلينسكي "نعتمد على -شبكة الأمان- الأميركية". بعد أن كشفت 26 دولة "مساهماتها بتفصيل كبير"، رفض ماكرون "كشف ما نقوم به لروسيا".

وقال إن ألمانيا وإيطاليا وبولندا "من بين الدول الـ26 المساهمة التي حددت دعمها، إما لتدريب الجيش الأوكراني وإما لضمان الأمن برا وجوا وبحرا".

تحصين أوكرانيا

وبدورها نادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس بضرورة أن تصبح أوكرانيا حصنا منيعا أمام المعتدين حاليا ومستقبلا.

وأضافت في بيان عقب اجتماع مع "تحالف الراغبين" من حلفاء أوكرانيا "هذا يعني وجود قوات مسلحة قوية وحديثة وجيدة التجهيز. وتسرع صناعاتنا الدفاعية من وتيرة التعاون لتحقيق ذلك".