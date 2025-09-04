نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأردني: العمل العربي ليس ترفًا.. وإسرائيل تريد تغيير خريطة المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن الحكومة الإسرائيلية تريد تغيير خريطة المنطقة لتفرض الهيمنة الإسرائلية على العالم العربي، ما يجعل العمل العربي المشترك ليس ترفًا، وإنما هو مصلحة مشتركة وضرورة يجب أن توضع على رأس أولويات الأمة العربية.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الخميس، أن مواجهة هذا الخطر يتطلب عملًا عربيًّا جماعيًّا، وفق استراتيجية شاملة، استراتيجية سياسية، اقتصادية، قانونية، دفاعية، توظف كل الأدوات المتاحة، «لحماية مستقبلنا ومصالحنا، ولحماية حق المنطقة في العيش بسلام عادل ودائم، طريقها الوحيد هو تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».

وتابع: «نجتمع اليوم في دورة عادية، في ظروف إقليمية لا شيء فيها عادي. خطر العدوانية الإسرائيلية يتفاقم؛ تهديدًا لكل نظامنا العربي ولأمن منطقتنا.

ونواجه نظامًا إسرائيليًّا لا حدّ لوحشية حروبه التدميرية على غزة، وعلى الضفة الغربية المحتلة وعلى استقرار سوريا ولبنان ومستقبلهما. حكومة إسرائيل تجاهر أنها تريد تغيير خريطة المنطقة. لا تكترث بقانون دولي، ولا ترتدع بقيمة إنسانية. دمّرت غزة. تسرق الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتعلن أنها تريد فرض سيادتها على الضفة الغربية. تحتل أرضًا سورية جديدة وتستغل أوجاع المرحلة الانتقالية في سوريا، بعد عقود القهر والمعاناة، لتعبث بنسيجها الوطني، وتنتهك سيادتها وتصنع الفتنة المستهدفة أمنها واستقرارها ووحدتها، وتستمر في احتلال أراضٍ لبنانية، وترفض تنفيذ حتى ما التزمته في اتفاقيات سابقة.«

وأوضح أن إسرائيل تجعل غزةَ أرضًا يبابًا غير قابلة للحياة تنفيذًا لمخطط استعماري تهجيري، وتحاصر الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقيادته اقتصاديًّا ومعيشيًّا، لتدمر التمثيل الشرعي للشعب الفلسطيني، وتمهيدًا لمخططات تهجيرية أيضًا.

واستدرك قائلا: «التحدي غير مسبوق. التهديد هو لأمننا المشترك، لاستقرار منطقتنا، لمصالحنا، لمستقبلنا. نحن نعمل من أجل السلام العادل، لتحقيق الأمن الشامل، والاستقرار الدائم، لبناء المستقبل الذي يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون وكل شعوب المنطقة بأمان وتعاون وأمل. لكن إسرائيل تمعن في إجراءاتها اللا شرعية، وسياساتها التوسّعية، وحروبها الوحشية. تعمل من أجل الهيمنة على المنطقة».

وأردف: «ندين الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تستهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين. ندين هذه الإجراءات، وندين تصريحات المتطرفين العنصريين في الحكومة الإسرائيلية عزمهم فرض السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة ونرفضها، خطاب كراهية عبثي يجب أن يدينه كل من يؤمن بالسلام في المجتمع الدولي».

وأكد: «ندعم السلطة الوطنية الفلسطينية والرؤية الإصلاحية التي أعلنها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين» مشددا على أهمية الالتزامات التي احتوتها رسالتا الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.