نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا: سياسة الاتحاد الأوروبي لعزل روسيا عادت بنتائج عكسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الخارجية عن النتائج المترتبة على محاولات الغرب عزل روسيا.

روسيا: سياسة الاتحاد الأوروبي لعزل روسيا عادت بنتائج عكسية

وقال دميترييف إن سياسات العزل التي انتهجها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا أدت إلى نتائج عكسية، حيث تسببت في تدهور اقتصادي ملحوظ داخل دول التكتل الأوروبي نفسه.

وأوضح ديمترييف في منشور على منصة (X): "أدت سياسات الاستفزاز الأوروبية إلى نتائج معاكسة للتوقعات. فبدلا من تحقيق عزل روسيا، وجد الاتحاد الأوروبي نفسه في حالة عزلة: تحولت الطاقة منخفضة التكلفة إلى الصين، ونقلت القطاعات الصناعية، ووصل التضخم إلى مستويات قياسية، بينما أصبحت تدفقات الهجرة غير الشرعية مصدر قلق متزايد".

كما دعا إلى ضرورة تبني خيارات "تقوم على السلام والازدهار والواقعية" في هذه المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم