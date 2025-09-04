نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول إيراني: الحكومة خصصت أموالا لتعويض خسارة المنظومات الدفاعية الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول إيراني رفيع الخميس، أن الحكومة الإيرانية خصصت أموالا لصالح القوات المسلحة لتعويض خسارة المنظومات الدفاعية الجوية خلال الحرب مع إسرائيل.

وقال فدا حسین مالكي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن "الحكومة خصصت اعتبارات مالية للقوات المسلحة لتعويض خسارة المنظومات الدفاعية الجوية"، وأشار إلى أن شراء أنظمة دفاعية من دول مثل الصين وروسيا مدرج أيضا على جدول أعمال هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، و"تم إبرام اتفاقيات جيدة مع بعض الدول في هذا الصدد، ونأمل أن تنفذ في أقرب وقت ممكن".

وأضاف مالكي في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرت مناقشات حول شراء طائرات مقاتلة من دول أجنبية، وقد اتخذت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خطوات في هذا الصدد، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وكانت إسرائيل هاجمت فجر 13 يونيو جوا أهدافا داخل إيران بينها منشآت نووية وعسكرية، وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على إسرائيل.

وانتهت المواجهات في 24 يونيو بعد ضربة أمريكية لإيران أعقبتها وساطة بوقف إطلاق نار، لكن الحرب خلفت خسائر كبيرة خاصة في إيران من حيث القادة العسكريين والبنية التحتية