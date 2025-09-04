العالم اليوم - فيديو.. استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدولي

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - شهد طريق مطار حلب الدولي، الخميس، استهدافا مباشرا لسيارة بالتزامن مع تحليق للطيران، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وسط غياب معلومات مؤكدة عن عدد الضحايا حتى الآن.

وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا): "طيران مسير يستهدف سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي".

وقالت مصادر محلية إن فرق الإسعاف هرعت على الفور إلى موقع الانفجار، بينما لا تزال حصيلة الخسائر البشرية غير معروفة.

يأتي هذا التطور بعد انفجارات عنيفة هزت ريف إدلب الغربي في 14 أغسطس الماضي، ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة ومقر لعناصر أجنبية، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في الأجواء، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.