العالم اليوم - "كارثة أفغانستان".. الزلزال حصد أكثر من 2200 روح

انتم الان تتابعون خبر "كارثة أفغانستان".. الزلزال حصد أكثر من 2200 روح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - أعلنت حكومة طالبان، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان الأسبوع الماضي إلى 2205 قتلى و3600 جريح، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم الحكومة حمد الله فيترات إن مئات الجثث انتُشلت من تحت أنقاض المنازل المدمرة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة لانتشال العالقين وتقديم المساعدات الطارئة.

وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب مساء الأحد الماضي عدة أقاليم جبلية نائية في شرق البلاد، مخلفا دمارًا واسعًا وقرى بأكملها تحت الركام، فيما تركزت معظم الخسائر في إقليم كونار الواقع وسط وديان ضيقة تحيط بها جبال شاهقة.

وأضاف المتحدث أن السلطات أقامت خياما لإيواء المتضررين، فيما تستمر عمليات إيصال الإسعافات الأولية وأدوات الطوارئ للمناطق المنكوبة.