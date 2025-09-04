العالم اليوم - ترامب يعلق على فيديو "نافذة البيت الأبيض" الغامض

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعلق على فيديو "نافذة البيت الأبيض" الغامض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 03:28 مساءً - علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، على فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جسما غربيا يرمى من نافذة البيت الأبيض.

ورفض ترامب الفيديو، زاعما أنه "أنشئ باستخدام الذكاء الاصطناعي"، مبررا ذلك بأن نوافذ البيت الأبيض "لا يمكن فتحتها، لانها مضادة للرصاص"، و"ثقيلة جدا".

وقال ترامب للصحفيين، الثلاثاء، في المكتب البيضاوي، إن الفيديو المنتشر "لا بد أن يكون مزيفا"، مضيفا: "لا يمكن فتح نوافذي في البيت الأبيض".

وأوضح أن السيدة الأولى ميلانيا أبدت رغبتها في الحصول على بعض الهواء النقي عبر نافذة مفتوحة في البيت الأبيض، لكنه أجابها: "لا يمكن ذلك، فهي مضادة للرصاص، أولا تغلق بإحكام، وثانيا إن كل نافذة تزن حوالي 600 رطل، ويجب أن تكون قويا جدا لفتحها".

لكن البيت الأبيض أكد لمجلة "نيوزويك"، قبل ساعات من تصريحات ترامب، أن ما ظهر في الفيديو لم يكن سوى مقاول يقوم بأعمال صيانة اعتيادية في غياب الرئيس.

وقال هاني فريد، خبير الطب الشرعي الرقمي بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، بعد تحققه من الفيديو لوكالة "أسوشيتد برس"، إنه لم يكتشف أي علامات تشير إلى أن الفيديو أنشئ بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت "نيوزويك" إلى أن هذه الواقعة تعكس تناقضا في البيانات الرسمية للبيت الأبيض، وتصريحات ترامب في المكتب البيضاوي.

انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار موجة من التكهنات حول ما يحدث في البيت الأبيض، في وقت انتشرت فيه شائعات حول صحة ترامب ووفاته، خلال نهاية الأسبوع.

وانتشر خبر وفاة ترامب بعد غيابه عن الأنظار لعدة أيام، لكنه فند تلك الأخبار قائلا إنه كان "نشيطا للغاية" خلال عطلة عيد العمال.