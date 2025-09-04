العالم اليوم - الجيش التركي: قوات قسد تهدد وحدة سوريا وأمننا القومي

انتم الان تتابعون خبر الجيش التركي: قوات قسد تهدد وحدة سوريا وأمننا القومي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 02:24 مساءً - اعتبرت تركيا، الخميس، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تمثل خطرا على وحدة سوريا وعلى الأمن القومي التركي.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن "خطر تنظيم قسد على وحدة سوريا وأمن تركيا القومي ما زال قائما بسبب عدم التزامه بتعهداته".

وتابع البيان: "سنواصل مراقبة مدى التزام قسد بتعهداتها، وسنقدم عند الضرورة جميع أشكال الدعم لسوريا من أجل أمنها واستقرارها".

وشدد البيان، على أن التنظيم مطالب بـ "الاندماج في الجيش السوري والتخلي عن أي عمل أو خطاب يمس وحدة سوريا".

وأضاف أن "عدم التزام تنظيم قسد بإلقاء السلاح والاندماج بالدولة السورية يشكل خطرا على وحدة سوريا وأمن تركيا القومي".

كما كشف المتحدث باسم الوزارة، أن القوات التركية دمرت خلال عملياتها في مناطق تل رفعت ومنبج بشمال سوريا شبكة أنفاق بطول إجمالي بلغ 580 كيلومترا، استخدمها المسلحون في أنشطتهم.