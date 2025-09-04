العالم اليوم - الدفاع الروسية تعلن الاستيلاء على "نوفوسيليفكا" في زابوريجيا

انتم الان تتابعون خبر الدفاع الروسية تعلن الاستيلاء على "نوفوسيليفكا" في زابوريجيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 01:24 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قوات مجموعة "الشرق" الروسية حررت كامل أراضي دونيتسك في منطقة مسؤوليتها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات الشرق عميقًا في دفاعات العدو وأثبتت سيطرتها على بلدة نوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء بالكامل من تحرير أراضي دونيتسك في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشرق".

وكانت الدفاع الروسية أعلنت، أمس الأربعاء، ان الجيش الروسي بات يفرض سيطرته على نحو نصف أراضي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف.

كما أعلنت يوم الثلاثاء عن نجاح لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية في السيطرة على بلدة فيدوروفكا في دونيتسك.

إسقاط 46 مسيرة أوكرانية خلال الليل

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 46 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود خلال الليل.

وقال البيان "في 4 سبتمبر، من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 صباح اليوم الخميس بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 24 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة روستوف، و4 فوق أراضي منطقة كراسنودار، و2 فوق أراضي منطقة فولغوغراد، و16 فوق البحر الأسود".