العالم اليوم - "ألفا ظبي" تستكشف فرصاً استثمارية محتملة في إندونيسيا

"ألفا ظبي" تستكشف فرصاً استثمارية محتملة في إندونيسيا

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 12:24 مساءً - كشفت شركة ألفا ظبي القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إبرامها لاتفاقية غير ملزمة من خلال إحدى شركاتها التابعة مع PT Bakrie Toll Indonesia (BTI)، لاستكشاف فرصة استثمارية محتملة تتعلق بتمويل البنية التحتية لرسوم الطرق في إندونيسيا.

وقالت ألفا ظبي القابضة في بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية: "لا يزال النقاش في مرحلته الأولية، ولا يوجد ضمان أو تأكيد بأنها ستؤدي إلى صفقة نهائية أو اتفاقية ملزمة".

كما أكدت ألفا أبوظبي أنها ستصدر إعلانات إضافية عند الاقتضاء، وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.