العالم اليوم - العراق يفتح باب صناعة السيارات محليا لشركات عالمية

انتم الان تتابعون خبر العراق يفتح باب صناعة السيارات محليا لشركات عالمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - أكدت وزارة التجارة العراقية، الأربعاء، الاتفاق مع شركات عالمية من ألمانيا والصين والبرازيل لفتح خطوط لإنتاج السيارات في العراق، فيما لفتت إلى أن السيارات المنتجة ستعمل بالغاز وتتوفر بالأقساط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية، إنّ " مشروع افتتاح خطوط تجميع السيارات العالمية في العراق يسير وفق إجراءات فنية وتنظيمية مع شركات متعددة الجنسيات"، مبيناً أنّ "المشروع يمثل خطوة نحو شعار "صنع في العراق" ويستهدف تشغيل الأيدي العاملة المحلية وتوفير سيارات اقتصادية وصديقة للبيئة".

وأضاف، أن "الموضوع لم يتأخر كما يعتقد البعض، حيث جرى تنظيم زيارة رسمية برئاسة وزير التجارة وعدد من المسؤولين إلى دول عدة، وتم الاتفاق مع شركات برازيلية وألمانية وصينية على افتتاح فروع لها في بغداد ومحافظات أخرى".

وأضاف، أنّ "هذه الشركات وقّعت مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية لافتتاح خطوط تجميع في العراق، في إطار التعاون الصناعي والاقتصادي، وقد تم تهيئة مواقع خاصة للمشروع في جنوب بغداد ومناطق أخرى من البلاد، بانتظار استكمال الإجراءات الفنية للشركات".

وأوضح حنون، أنّ "المشروع سيحقق أهدافاً متعددة، أبرزها تشغيل الأيدي العاملة العراقية بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، وتطوير الصناعة الوطنية، فضلاً عن إمكانية تصدير جزء من الإنتاج إذا توفرت كميات كبيرة تغطي السوق المحلية".

وأضاف، أنّ "السيارات التي سيتم تجميعها في العراق ستكون متقدمة من مناشئ مختلفة، صديقة للبيئة، تعمل بالغاز كبديل عن البنزين، كما أنها اقتصادية وتتيح للمواطنين من ذوي الدخل المحدود اقتناءها عن طريق التقسيط بفوائد بسيطة جداً".