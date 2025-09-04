العالم اليوم - "روسنفت" توقع اتفاقية لتوريد 2.5 مليون طن نفط إضافية للصين

انتم الان تتابعون خبر "روسنفت" توقع اتفاقية لتوريد 2.5 مليون طن نفط إضافية للصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - أعلن وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، في "منتدى الشرق الاقتصادي"، أن شركة "روسنفت" الروسية وقعت اتفاقية مع الصين لتوريد 2.5 مليون طن نفط (حوالي 18.33 مليون برميل) إضافية سنويا عبر كازاخستان.

وقال تسيفيليف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، تعليقا على نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، إنه "تم توقيع اتفاقية معنا ومع شركاء روسنفت الصينيين بشأن توريد 2.5 مليون طن نفط إضافية عبر كازاخستان"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكانت الحكومة الروسية أصدرت في بداية مايو الماضي قرارا يسمح برفع الحد الأقصى لتوريدات النفط لتزويد مصافي النفط في الجزء الغربي من الصين من 10 إلى 12.5 مليون طن، مع تمديد مدة التوريد حتى عام 2034 كحد أقصى.

وعلق نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، على هذا القرار قائلا إن زيادة التوريدات بمقدار 5ر2 مليون طن سنويا للصين جاءت بمبادرة من الجانب الصيني، وروسيا مستعدة لتلبية ذلك.

ويعقد منتدى الشرق الاقتصادي في نسخته العاشرة خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر الجاري في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بمقر جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – التعاون من أجل السلام والازدهار"، وتعمل وكالة "سبوتنيك" كشريك إعلامي رئيسي للمنتدى.