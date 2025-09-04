غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان

غارات إسرائيلية عنيفة على لبنانصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته وواصل الانتهاكات ضد بلدات في جنوب لبنان، مساء الأربعاء، حيث شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة أدت إلى سقوط 4 شهداء حسب وزارة الصحة وإصابات عدة وتدمير أبنية.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة وسط بلدة ياطر ما تسبب بسقوط شهيد، وفي غارة لمسيرة أخرى وقعت إصابات في بلدة الطيبة الحدودية، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى على أطراف بلدة الخرايب أدت الى سقوط شهيد وجرحى.

واستهدف قصف إسرائيلي منطقة السدانة عند اطراف مزارع شبعا حيث سقط شهيد. وأفيد عن إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه أحد المواطنين الذي كان يقود صهريج مياه في بلدة حولا.

إلى ذلك، نشرت قوات «اليونيفيل» على موقعها بياناً عن «هجوم على قوات حفظ السلام أثناء إزالة العوائق» جاء فيه: «ألقت مسيّرات تابعة للجيش الإسرائيلي أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق».

وأعلنت (اليونيفيل) أن مسيّرات إسرائيلية ألقت أربع قنابل قرب عناصرها في هجوم وصفته «من بين الأخطر» ضد قواتها منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت القوة الدولية إن الجيش الإسرائيلي ألقى «أربع قنابل قرب قوات اليونيفيل لحفظ السلام الذين كانوا يعملون على إزالة حواجز طرقية تعيق الوصول إلى موقع تابع للأمم المتحدة» في جنوب لبنان قرب الحدود مع "إسرائيل".

وأضافت أن «إحدى القنابل سقطت على بعد 20 متراً فيما سقطت ثلاث على بعد مئة متر تقريباً عن عناصر ومركبات الأمم المتحدة».