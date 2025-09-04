العالم اليوم - محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان العلاقات الأخوية

انتم الان تتابعون خبر محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان العلاقات الأخوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 01:20 صباحاً - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون الإستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين.

كما تناول الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي، خلال اللقاء الذي جرى في الرياض، عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين خاصة المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة تجاه تداعياتها الأمنية والإنسانية، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أركان الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي من خلال إيجاد مسار واضح للسلام الدائم والشامل والعادل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. وأقام الأمير محمد بن سلمان مأدبة غداء تكريما لرئيس دولة الإمارات والوفد المرافق.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان العلاقات الأخوية .. في رعاية الله وحفظة