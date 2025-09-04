نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "أنصار الله" تعلن استهداف إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين دعمًا لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم صاروخي جديد على إسرائيل، باستخدام صواريخ باليستية فرط صوتية، مؤكدة أن عملياتها تأتي نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان رسمي، إن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية ومزدوجة "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهالي القطاع".

وأضاف سريع أن العملية شملت إطلاق صاروخين باليستيين:

صاروخ "فلسطين 2" الانشطاري متعدّد الرؤوس، الذي يُستخدم للمرة الثانية.

صاروخ "ذو الفقار".

وشدد على أن إسرائيل "لن تنعم بالأمن والاستقرار"، مشيرًا إلى أن الهجمات ستستمر بوتيرة متصاعدة خلال المرحلة المقبلة، ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكثّف جماعة "أنصار الله" هجماتها الصاروخية والجوية عبر الطائرات المسيّرة على إسرائيل، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو بحلفائها في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه العمليات ستتواصل حتى توقف إسرائيل حربها على غزة.