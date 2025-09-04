نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| سموتريتش يهدد غزة والسلطة الفلسطينية الحرب ستنتهي إما باستسلام "حماس" أو تدميرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إن الحرب على قطاع غزة لن تتوقف إلا في حال استسلام حركة "حماس" وقبولها شروط إسرائيل، أو عبر القضاء التام على الحركة.

وأوضح سموتريتش، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن وقف الحرب مرهون بتنفيذ شروط إسرائيل، وفي مقدمتها **إعادة الأسرى المحتجزين لدى "حماس" داخل القطاع.

تهديدات مباشرة للسلطة الفلسطينية

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، هدد سموتريتش السلطة الفلسطينية بـ "الإبادة"، قائلا إن إسرائيل ستقضي عليها في حال "رفعت رأسها" أو أقدمت على ما اعتبره مساسًا بأمن إسرائيل.

خطة لفرض السيادة على الضفة الغربية

خلال مؤتمر صحفي، اعتبر سموتريتش أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى منع إقامة ما وصفه بـ "دولة إرهاب فلسطينية"، مؤكدًا أن هذه الخطوة "واقعية" لمواجهة ما سماه "الهجوم السياسي" على إسرائيل.

وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بتحويل مدنها إلى مناطق تشبه "غلاف غزة"، وزعم أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية.

זה מאוד פשוט:

השבת כל החטופים, פירוק חמאס מנשקו, פירוז עזה, רצועת ביטחון וחופש פעולה ישראלי ברצועה לאורך זמן.



זה מצב הסיום המינימאלי של המלחמה. לא פרומיל אחד פחות. בעזרת השם נגיע אליו או בכניעת חמאס וקבלת התנאים הללו, או בהשמדתו במלחמה בקרוב. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) September 3, 2025

نتنياهو يتحرك لتطبيق السيادة

— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm)

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى بجدية لبحث إمكانية تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية بأن اجتماعًا كان مقررًا لبحث هذه الخطوة، إلا أنه تم تأجيله إلى موعد لاحق، وسط توقعات بمعارضة أمريكية قوية، خصوصًا بعد قرار وزير الخارجية ماركو روبيو منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من دخول الولايات المتحدة.