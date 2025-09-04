نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون: العمل على إعداد الضمانات الأمنية لأوكرانيا اكتمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، انتهاء العمل على إعداد ضمانات الأمن لأوكرانيا.

وقال ماكرون: "نحن الأوروبيون مستعدون لتقديم ضمانات الأمن لأوكرانيا والأوكرانيين بمجرد توقيع اتفاقية سلام. هذا هو الالتزام الذي تعهدنا به في واشنطن".

وأضاف: "المساهمة التي تم إعدادها وتوثيقها والتأكيد عليها اليوم على مستوى وزراء الدفاع بطريقة سرية للغاية، تسمح لي بالقول إن هذا العمل التحضيري قد انتهى".

وسبق أن صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن لأوكرانيا الحق في اختيار نظام ضمان أمنها بنفسها، لكن لا ينبغي أن تفعل ذلك على حساب روسيا.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مقابلة مع RT على أن الضمانات الحقيقية لأمن أوكرانيا تكمن في استقلالها ودولتها القوية القائمة على الديمقراطية.