العالم اليوم - رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد غزة قبيل الهجوم المرتقب

انتم الان تتابعون خبر رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد غزة قبيل الهجوم المرتقب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 08:16 مساءً - أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، جولة داخل قطاع غزة، معلنا بدأ المرحلة الثانية من عملية "مركبات جدعون" لتحقيق أهداف الحرب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن زامير قام بجولة في قطاع غزة رفقة قادة عسكريين، لمعاينة الأوضاع في قطاع غزة، وتلقوا إحاطة من الفرقة 162 التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أن هذه الجولة جاءت في إطار التحضيرات للمرحلة الثانية من عملية "مركبات جدعون" الرامية إلى السيطرة على مدينة غزة.

وقال زمير خلال جولته:"نحن نكثف القتال في الساحة المركزية في قطاع غزة، ونعمق ضرباتنا ضد منظمة حماس الإرهابية. قوات الجيش تعمل في المناطق المطلة على المدينة. بدأنا أمس استدعاء كبيرا لجنود الاحتياط لمواصلة تكثيف الضربات ضد حماس".

وخاطب رئيس الأركان القادة والجنود قائلا: "أنتم تواجهون أحد أعظم التحديات في تاريخ دولة إسرائيل. أنتم الأفضل بين شعبنا، تتصرفون بشجاعة وإصرار وتفان في قلب أراضي العدو".

وتابع:"لقد دخلنا المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون لتحقيق أهداف هذه الحرب. إعادة أسرانا هي مهمة أخلاقية ووطنية. سنواصل ضرب مراكز القوة لحماس حتى هزيمتها".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن نحو 40 ألف جندي احتياط سيلتحقون بالخدمة يوم الأربعاء من أجل الهجوم على مدينة غزة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن إخلاء مدينة غزة "لا مفر منه"، مؤكدا أنه يستعد من الناحية اللوجستية لاستيعاب جنود الاحتياط قبل الهجوم.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الجنود الإسرائيليين وزعم فيها أن "الحرب في غزة وصلت إلى مرحلة الحسم".

وتابع: "ما بدأ في غزة يجب أن ينتهي في غزة والحسم صار قريبا".

ووافق مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو، الشهر الماضي، على خطة توسيع الحملة في قطاع غزة بهدف السيطرة على مدينة غزة. وتسيطر إسرائيل حاليا على نحو 75 بالمئة من قطاع غزة.