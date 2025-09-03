نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريجيت ماكرون تبيع فيلا عائلية شمال فرنسا بـ3.6 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "لوكانار انشينيه" بأن بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي باعت فيلا ورثتها عن عائلتها في منتجع "لو توكيه - باريس بلاج" الساحلي شمال فرنسا مقابل 3.6 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن بريجيت ماكرون وقّعت عقد البيع لدى مكتب كاتب للعدل في باريس، لتنتقل ملكية "فيلا مونيجان"، التي تعود لعائلتها منذ عام 1985 وآلت إليها بالميراث، إلى شركة التطوير العقاري "أوكسيال".

وتخطط الشركة لتحويل الفيلا إلى مشروع تجاري يضم متاجر فاخرة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ضمن ما يُعرف بـ "المثلث الذهبي" للمنتجع الساحلي.

وتبلغ مساحتها نحو 250 متر مربع وهي مشيدة على قطعة أرض مساحتها 660 ممتر مربع، كما يضم الطابق الأرضي محلين تجاريين (وكالة عقارية ومتجر ملابس) وعائدات إيجار عززت من قيمة العقار. وبالنظر إلى المساحة، بلغ سعر المتر المربع نحو 14.400 يورو، أي أعلى من المعدل السائد في باريس.

ورغم بيع العقار، ستظل أسرة الرئيس الفرنسي تملك منزلا آخر في المنطقة، حيث كشفت صحيفة "فيغارو" في أغسطس أن شركة العقارات SCI Bremselati، التي يديرها الزوجان ماكرون وأبناء بريجيت، اشترت فيلا جديدة مطلة على البحر في نفس المنتجع.

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم الشركة يتألف من الحروف الأولى لأسماء أفراد العائلة: بريجيت، إيمانويل، سيباستيان، لورانس وتيفين.

وبحسب "فيغارو"، فإن الرئيس الفرنسي وزوجته فضّلا الانتقال إلى مكان أكثر هدوءا بعيدا عن الأضواء، غير أن الفيلا الجديدة تقع عمليا على مقربة من الشارع التجاري الرئيسي للمدينة وتواجه الشاطئ مباشرة.