بوتين: علاقتي مع ترامب جيدة

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أقام علاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه تحدث معه باللغة الإنجليزية أثناء ركوبهما في الليموزين بألاسكا.

وقال بوتين للصحفيين: "لقد تكونت بيني وبينه (مع ترامب) علاقات جيدة".

وردا على سؤال حول اللغة التي تحدث بها قادة روسيا والولايات المتحدة في الليموزين في أنكوريج، قال بوتين: "تحدثنا، بالطبع، باللغة الإنجليزية، لكنها انجليزية مكسرة، ما تبقى لدي جزئيا من المفردات".

يذكر أن رئيسا روسيا والولايات المتحدة ناقشا خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس سبل تسوية النزاع الأوكراني. ووصف كلا الزعيمين اللقاء بشكل إيجابي.

وأجرى الرئيس الروسي زيارة إلى الصين خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر الجاري. كما شارك رئيس الدولة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وأجرى على هامشها سلسلة من اللقاءات الثنائية. وفي العاصمة بكين، عقد محادثات ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا، كما أجرى بوتين ورئيس الصين شي جين بينغ محادثات ثنائية.

وفي 3 سبتمبر، عُقد في بكين عرض عسكري كبير بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على النزعة العسكرية اليابانية ونهاية الحرب العالمية الثانية، بحضور الرئيس الروسي وقادة دول آخرين.