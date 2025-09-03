نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رسالة صارمة من ترامب: 20 رهينة تفصل غزة عن تغيير جذري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حركة حماس من عدم تسليم الرهائن الإسرائيلين العشرين بشكل فوري، مشيرًا إلى أن حرب إسرائيل على غزة ستنتهي إذا نفذت ذلك الأمر.



إعادة الرهائن

وكتب ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأربعاء، "أخبروا حماس أن تعيد فورا جميع الرهائن العشرين (ليس 2 أو 5 أو 7)، وسيتغير كل شيء بسرعة"، مضيفًا "سـتـنـتـهـي الحرب".

يأتي ذلك، فيما أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" في قطاع غزة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق أهداف الحرب عبر تكثيف القتال وتعميق المناورة العسكرية.

وقال زامير: "إن استعادة أسرانا مهمة أخلاقية ووطنية. سنواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى هزيمتها".

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 21 أغسطس/آب الجاري، على ما أسماها "عربات جدعون 2" الرامية لاحتلال مدينة غزة بالكامل، بعد أكثر من أسبوعين من انطلاق عملية عسكرية موسعة في حي الزيتون، امتدت إلى حي الصبرة المتاخم له جنوبي مدينة غزة.

نتنياهو يمتنع عن قبول العرض

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امتنع عن قبول العرض الأحدث الذي قدمه الوسطاء من أجل وقف الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر، وتبادل الأسرى، وفق ما أكد الوسيط القطري، أمس الثلاثاء، في حين أعلنت حركة حماس موافقتها على العرض.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأسفر عن مقتل 1219 شخصًا، وفق تعداد يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ومن بين 251 شخصًا احتجزوا رهائن ونقلوا إلى غزة في الهجوم ما زال في القطاع 47، نحو عشرين منهم لا يزالون أحياء، حسب الجيش الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها أكثر من 63 ألف فلسطيني في قطاع غزة، غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.