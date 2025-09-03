نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بيان مشترك بين مصر والبحرين: دعم للقضية الفلسطينية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بيان مشترك بين مصر والبحرين: دعم للقضية الفلسطينية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أصدرت جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين بيانًا مشتركًا بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، حيث عقدت لقاءات موسّعة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشهدت توقيع عدد من الوثائق واتفاقيات التعاون بين الجانبين.

تبادل التحيات والتأكيد على عمق العلاقات

استهل اللقاء بتبادل التحيات بين الرئيس السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبر ولي عهده، حيث نقل الأمير سلمان تمنيات ملك البحرين لمصر بدوام التقدم والازدهار، فيما أكد الرئيس السيسي اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

مباحثات موسعة وتوقيع وثائق تعاون

عقد الدكتور مصطفى مدبولي والأمير سلمان بن حمد جلسة مباحثات موسعة بحضور كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأشادا بجهود اللجنة الحكومية المصرية–البحرينية، وما تمخض عنها من توقيع مذكرات تفاهم في مجالات متعددة بينها السياحة، المالية، التجارة، الثقافة، التكنولوجيا.

دعم التعاون الاقتصادي ومجتمع الأعمال

رحب الجانبان بمخرجات منتدى رجال الأعمال المصري–البحريني، والزيارات الميدانية لوفد رجال الأعمال البحريني، باعتبارها خطوات تعزز فرص الشراكة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المشتركة.

إشادة بمكانة البحرين الدولية

قدّم الجانب المصري التهنئة لمملكة البحرين على انتخابها لعضوية مجلس الأمن (2026 – 2027)، مؤكدًا ثقته في قدرتها على تمثيل المجموعة العربية والدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

تنسيق المواقف في المنظمات الدولية

رحب الجانبان بمستوى تبادل دعم الترشيحات في المنظمات الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانب البحريني دعمه لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام "اليونسكو"، فيما أعربت مصر عن تقديرها لهذا الدعم.

الأمن القومي المشترك والاستقرار الإقليمي

شدد البيان على أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات السياسية والأمنية الراهنة في المنطقة، والعمل على تسوية الأزمات الإقليمية عبر الحوار والحلول السياسية، مع الحفاظ على وحدة الدول وسلامة مؤسساتها الوطنية.

موقف ثابت من القضية الفلسطينية

أكد الجانبان دعمهما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددا على:

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

دعم إعادة إعمار غزة

ثمنت مصر الدعم البحريني المستمر للخطة العربية/الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وأعربت عن تطلعها لمشاركة البحرين في مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة المزمع عقده بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.