العالم اليوم - من دون مقابل.. غوندوغان يغادر مانشستر إلى غلاطة سراي

انتم الان تتابعون خبر من دون مقابل.. غوندوغان يغادر مانشستر إلى غلاطة سراي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 04:20 مساءً - ترك لاعب الوسط الألماني المخضرم إيلكاي غوندوغان نادي مانشستر سيتي مجددا، وهذه المرة من أجل العودة إلى بلد جذوره تركيا للدفاع عن ألوان غلاطة سراي.

وقال غلاطة سراي في بيان "تم توقيع عقد مع اللاعب يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027"، مشيرا إلى أن الصفقة تمت من دون مقابل، وذلك نتيجة وصول ابن الـ34 عاما لنهاية عقده مع سيتي.

وسبق لغوندوغان أن غادر سيتي في صيف 2023 بعدما دافع عن ألوانه منذ 2016، وذلك للانضمام إلى برشلونة ، لكنه لم يبق مع الأخير لأكثر من موسم واحد وعاد مجددا إلى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وتوج التركي الأصل بخمسة ألقاب في الدوري الممتاز خلال مروره الأول بسيتي، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2023 والكأس الإنجليزية مرتين وكأس الرابطة أربع مرات.

وسيجتمع الدولي الألماني السابق الذي خاض 82 مباراة دولية سجل فيها 19 هدفا، بزميله السابق في "مانشافت" لوروا سانيه الذي انضم هذا الموسم إلى بطل الدوري التركي المشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا.