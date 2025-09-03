العالم اليوم - تسارع نمو قطاع الخدمات في الصين في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر تسارع نمو قطاع الخدمات في الصين في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - أظهرت بيانات مسح أجرته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال الأربعاء تسارع نمو قطاع الخدمات في الصين في أغسطس، بفضل ارتفاع قوي في الطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطاع الخدمات التابع لشركة ريتينج دوج بشكل غير متوقع ليصل إلى 53.0 في أغسطس من 52.6 في يوليو.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 52.4.

وكان معدل الزيادة هو الأسرع منذ مايو 2024.

ومازال المؤشر فوق مستوى 50 نقطة منذ يناير 2023، مما يشير إلى التوسع في القطاع.

وسجلت الطلبات الجديدة نموا للشهر الثاني على التوالي وسجلت أكبر ارتفاع منذ مايو 2024، وهو ما يرجع جزئيا إلى أعمال تصدير جديدة.

وساهم الارتفاع الأخير في حجم الأعمال الجديدة في تراكم خر في الأعمال المعلقة. ونتيجة لذلك ارتفعت متأخرات الأعمال الجديدة للشهر الخامس على التوالي.