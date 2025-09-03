عشرات الشهداء ومجزرة إسرائيلية فـي تل الهوى .. وحشود لتوسيع العدوان رغم انقسامات الاحتلال

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى حيث ارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرة باستهداف عمارة العشي في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة فيما يمضي الاحتلال في الحشد لتوسيع العدوان على مدينة غزة رغم انقسام بين الحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية. وفجر أمس ارتقى سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً في الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. كما استشهد ثلاثة نتيجة قصف إسرائيلي لتجمع من منطقة الزيتون في محيط مدرسة الصبرة جنوبي مدينة غزة. واستشهد ثلاثة وسقط ٥٧ مصابا من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وفي جباليا النزلة شمال القطاع استشهد شخص في قصف من مسيرة إسرائيلية قرب مدرسة حليمة السعدية.

واطلقت البوارج البحرية الإسرائيلية النار اتجاه بحر مواصي رفح بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الإحتلال إتجاه منطقة الشاكوش غرب رفح جنوب قطاع غزة

إلى ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن «رئيس الأركان في جيش الاحتلال الاسرائيلي ورئيس الموساد والقائم بأعمال رئيس الشاباك أيدوا الصفقة الجزئية المطروحة» خلال اجتماع الكابنيت.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد قالت ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض التصويت خلال اجتماع المجلس الأمني على صفقة جزئية لإطلاق سراح الأسرى.

واضافت ان نتنياهو قال إنه لا داعي للتصويت على صفقة جزئية لأنه لم يكن مدرجا على جدول أعمال الاجتماع.

ورغم ذلك تستعد إسرائيل لتعبئة نحو 60 ألف جندي من قوات الاحتياط ضمن التحضيرات لاحتلال مدينة غزة، وفق ما أفاد موقع «معاريف» الإسرائيلي. ويمر الجنود في البداية بفترة تدريب وتجهيز تمتد من ثلاثة إلى أربعة أيام، حيث ستشارك بعض وحدات الاحتياط في القتال المباشر داخل غزة، فيما سيتم نشر وحدات أخرى لتعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية. وذكرت التقارير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط قريبا لتجميع قواته النظامية حول محيط غزة، تمهيدا لعملية واسعة لحصار المدينة وبدء المناورات العسكرية المكثفة.