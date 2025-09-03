العالم اليوم - السيسي: نعلم ما يحاك ضدنا

انتم الان تتابعون خبر السيسي: نعلم ما يحاك ضدنا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:12 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، على وعي الدولة الكامل بما "يدور حولها وما يحاك لها" من ومخططات، مشددًا على اتخاذ إجراءات مدروسة لمواجهتها.

وقال السيسي: "أطمئن الشعب المصري العظيم، على يقظتنا وإدراكنا، لما يدور حولنا ويحاك ضدنا، ووقوفنا في مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة."

وأضاف الرئيس المصري أن الدولة ماضية في تعزيز الاستقرار والأمن اعتمادًا على صلابة شعبها وقدراتها الذاتية، قائلاً: "واثقين في عون الله تعالى، ومرتكزين على صلابة شعبنا، ومعتمدين على قدراتنا، لتوفير حياة آمنة ومستقرة لمواطنينا، في كل ربوع الوطن."

وشدد السيسي على أن مصر ستظل قوية في مواجهة الأخطار مهما تنوعت أساليبها، قائلاً: "ومهما تعددت وجوه الشر، وتنوعت أساليبه، فستبقى مصر – بإذن ربها – أرض الأمان والسلام والعزة.