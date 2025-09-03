العالم اليوم - ترامب يعلق على شائعة "وفاته"

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعلق على شائعة "وفاته" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:12 مساءً - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يكن على علم بالشائعات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلق ترامب (79 عاما) في مؤتمر صحفي على هذه الشائعات قائلا إنه كان "نشيطا للغاية" خلال عطلة عيد العمال، مضيفا: "لم أفعل أي شيء لمدة يومين، وقالوا: لا بد أن هناك خطبا ما".

وكان خبر وفاة ترامب قد انتشر بعد غيابه عن الأنظار لعدة أيام، في ظل جدول أعماله الواضح خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وازدادت وتيرة الشائعات بعد أن صرح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في مقابلة مع صحيفة "يو إس إيه توداي" بتاريخ 27 أغسطس، أنه مستعد لتولي الرئاسة في حال حدوث "مأساة مروعة". لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ترامب يتمتع بلياقة ونشاط وصحة "ممتازة للغاية".

وتم نفي الشائعة السبت بعد ظهور صورة للرئيس وهو يتوجه إلى نادي الغولف الخاص به في فرجينيا.