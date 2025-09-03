نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب ردًا على قصف الاحتلال الإسرائيلي لصنعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم استهدف مدينة تل أبيب، مؤكدة أن العملية تأتي كـ "رد أولي" على الغارات الإسرائيلية التي شنتها طائرات الاحتلال على العاصمة اليمنية صنعاء خلال الساعات الماضية.

وأكدت الجماعة أن هذا الاستهداف يمثل جزءًا من ردها المباشر على الاعتداءات التي أودت بحياة عدد من القيادات البارزة لديها، مشيرة إلى أن الرد لن يكون الأخير، وأن مسار المواجهة مع إسرائيل مستمر في التصاعد.

تصعيد جديد في المواجهة مع إسرائيل

وذكرت وكالة "رويترز" أن الهجوم الحوثي على تل أبيب يعد تصعيدًا جديدًا في مسار المواجهة العسكرية بين الحوثيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد سلسلة من الضربات المتبادلة خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي هذا التطور وسط تحذيرات دولية متزايدة من احتمال اتساع رقعة الصراع في المنطقة، بما قد يهدد استقرار الشرق الأوسط ويفتح الباب أمام مواجهة أوسع نطاقًا.

غياب رد رسمي من الاحتلال

حتى الآن، لم يصدر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أي تعليق رسمي بشأن الهجوم الذي أعلنت عنه جماعة الحوثي.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والتي أوقعت آلاف الضحايا المدنيين وأدت إلى تصاعد الغضب الإقليمي والدولي ضد سياسات الاحتلال.

