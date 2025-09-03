العالم اليوم - الكرملين يرد على ترامب: بوتين لا يتآمر مع شي وكيم ضد أميركا

انتم الان تتابعون خبر الكرملين يرد على ترامب: بوتين لا يتآمر مع شي وكيم ضد أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 12:12 مساءً - قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتآمر مع الرئيس الصيني شي جينبينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ضد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ربما كان بدافع السخرية.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية بالكرملين، إن ترامب ربما كان يطلق تصريحات ساخرة، وذلك ردا على سؤال من التلفزيون الروسي الرسمي بشأن تصريحات ترامب.

وقال أوشاكوف "أود أن أؤكد أنه لا وجود لأي تآمر ولم يتآمر أحد ضد أي جهة ولا توجد مؤامرات من الأساس. لم تخطر هذه الفكرة ببال أي من الزعماء الثلاثة".

وأضاف "أستطيع أن أقول إن الجميع يدركون الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة والإدارة الحالية للرئيس ترامب والرئيس ترامب نفسه في الوضع الدولي القائم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهم نظيره الصيني شي جينبينغ بـ"التآمر" ضد بلاده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الموجودين في بكين لحضور عرض عسكري ضخم إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "أتمنى للرئيس شي ولشعب الصين العظيم يوما رائعا من الاحتفالات"، قبل أن يضيف بنبرة ساخرة "أرجو منكم إبلاغ أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون بينما تتآمرون ضد الولايات المتّحدة".

يشار إلى أن الرئيس الصيني حذر من أن العالم أمامه خيار بين السلام أو الحرب، وذلك خلال عرض عسكري ضخم في بكين اليوم حضره بوتين وكيم وجاء بمثابة استعراض غير مسبوق للقوة.