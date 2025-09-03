العالم اليوم - مودي: الهند تدخل المرحلة التالية من تصنيع أشباه الموصلات

انتم الان تتابعون خبر مودي: الهند تدخل المرحلة التالية من تصنيع أشباه الموصلات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن حكومة بلاده تعمل حاليا في المرحلة التالية من مهمة تصنيع أشباه الموصلات الهندية ومخطط الحوافز المرتبط بالتصميم.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية عن مودي قوله، الثلاثاء، في كلمته الافتتاحية بمؤتمر "أشباه الموصلات- الهند 2025"، إن قاعدة البنية التحتية الرقمية هي المعادن الحرجة أو النادرة وإن البلاد بدأت العمل على انتاج المعادن النادرة وملتزمة بتلبية الطلب المتزايد على المعادن الأرضية النادرة.

وقال مودي: "نعمل في المرحلة التالية من مهمة تصنيع أشباه الموصلات الهندية."

وأضاف مودي، "لقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من ظهور أصغر شريحة مصنوعة في الهند للدفع نحو أكبر تغيير في العالم".

وأوضح رئيس الوزراء: "الحكومة ستشكل مخطط الحوافز المرتبط بالتصميم الجديد."