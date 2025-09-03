العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، فيما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب وعدة مناطق أخرى في أنحاء إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من الأربعاء أنه رصد صاروخا، تم إطلاقه من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد، وحث الجمهور على اتباع تعليمات السلامة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويطلق الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، صواريخ وطائرات مسيرة من على بعد آلاف الكيلومترات شمالا باتجاه إسرائيل، فيما تقول الجماعة إنها أعمال تضامنية مع الفلسطينيين.

وترد إسرائيل بقصف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحُديدة الحيوي.

وأدى القصف الإسرائيلي الأحدث إلى مقتل مسؤولين حوثيين كبار، بمن فيهم رئيس حكومتهم.

ودأب الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، على مهاجمة سفن في البحر الأحمر منذ بداية حرب غزة في أكتوبر 2023.