العالم اليوم - أوكرانيا: روسيا أطلقت 502 مسيرة و24 صاروخا ليل الثلاثاء

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا: روسيا أطلقت 502 مسيرة و24 صاروخا ليل الثلاثاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - شنت روسيا هجوما ليليا بأكثر من 500 مسيرة وصاروخا على أوكرانيا تركزت بصورة أساسية على غرب البلاد، وفق ما أعلنت كييف اليوم الأربعاء.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن موسكو أطلقت 502 مسيرة و24 صاروخا، فيما أفادت السلطات المحلية في غرب أوكرانيا عن سقوط عدد من الجرحى وعن أضرار لحقت بمنشآت مدنية ومساكن.

وأفادت تقارير أن الهجوم الروسي الضخم أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 9 أشخاص، بينهم 4 أشخاص من عمال السكك الحديدية، وتضرر 28 منزلا في منطقة كيروفوهراد بوسط البلاد.

وقال مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام إن صافرات الإنذار من الغارات الجوية دوت لساعات في مختلف أنحاء أوكرانيا، حيث سُمعت أصوات الانفجارات في 9 مناطق من أصل 24، امتدت من العاصمة كييف إلى لفيف وفولين غربا.

وقالت إدارة مدينة خملنيتسكي في غرب أوكرانيا عبر تلغرام إن وسائل النقل العام في المدينة واجهت "اضطرابات كبيرة في جدولها الزمني" عقب الهجوم، إذ أشار حاكم المنطقة إلى اندلاع حرائق وأضرار لحقت بمبان سكنية وغيرها.