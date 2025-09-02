نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 13 فلسطينيًا نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتقى 13 فلسطينيًا بينهم 3 أطفال خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب المجاعة وسوء التغذية، جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حصار القطاع ومنعه إدخال المساعدات في ظل حرب الإبادة التي يشنها عليه منذ تشرين الأول.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر طبية قولها: إنه مع ارتقاء الفلسطينيين الـ13 يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 361، بينهم 130 طفلًا.

ومنذ إعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميًا في غزة في الـ22 من آب الماضي سُجّل ارتقاء 83 فلسطينيًا جراء حرب التجويع الإسرائيلية، من بينها 15 طفلًا.