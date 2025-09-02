نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1400 قتيل في أفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان مؤخرا إلى أكثر من 1400 قتيل، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين مستمرة.

وشهد شرق البلاد يوم 31 أغسطس زلزالا هو الأقوى خلال الأعوام الماضية، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة نحو 3000 آخرين.

كما أفادت مصادر محلية، بأن المستشفى الرئيسي في مدينة جلال آباد الأقرب إلى بؤرة الزلزال، أصبح ممتلئا فوق طاقته، بينما تواجه فرق الإنقاذ تحديات جسيمة في الوصول إلى الناجين بسبب وعورة التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة والانهيارات الصخرية.



وكانت السلطات الأفغانية وجهت طلبا رسميا إلى روسيا للمساعدة في أعمال الإغاثة إثر الزلزال المدمر، حيث أكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف ذلك، قائلا: "الطلب الأفغاني يتم حاليا دراسته بشكل عاجل من قبل وزارة الطوارئ الروسية"، وأن الجانب الروسي يقيّم الاحتياجات الميدانية وآليات التنسيق الممكنة