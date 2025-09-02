نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ‎ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان مملكة بلجيكا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى خطوة تاريخية مهمة تدعم الحقوق الفلسطينية وممارسه الشعب الفلسطينى حقه فى تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة متصلة الأراضى على خطوط ٤ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

‏‎وتؤكد مصر أن هذا القرار، بالإضافة إلى القرارات المماثلة من دول أخرى خلال الفترة الأخيرة، هو تجسيد عملى للدعم الدولى الواسع للشعب الفلسطينى وتطلعاته المشروعة، والرغبة الدولية فى تحقيق السلام العادل والتعايش السلمى بالشرق الأوسط، وانعكاس للرفض الكامل للسياسات الإسرائيلية العدوانية وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الرافضة للسلام ومساعيها لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية والتى تنتهك القانون الدولى والأعراف الدولية. كما يعكس القرار البلجيكى الدعم الدولى المتصاعد حول الشعب الفلسطينى ودعمه لقضيته العادلة ولحقوقه غير القابلة للتصرف.

‏‎وتثمن مصر الحراك الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة والتى شهدت موجة من الإعلان عن اعتزام الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعيد مصر دعوتها لكافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على الإسراع باتخاذ تلك الخطوة للوقوف بجانب الإنسانية وبما يسهم في تنفيذ حل الدولتين وبدء مسار جاد لاستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لكافة شعوب المنطقة.