بلجيكا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات صارمة على إسرائيل

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل، بعد أن اتخذت دول كبرى مثل أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا خطوات مشابهة لدعم الحقوق الفلسطينية.

انضمام بلجيكا إلى إعلان نيويورك

وأوضح بريفو، عبر تدوينة على منصة "إكس"، أن بلجيكا ستنضم إلى الموقعين على إعلان نيويورك، الذي يمهد الطريق نحو تطبيق حل الدولتين، أو إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.

خلفيات القرار البلجيكي

أكد وزير الخارجية البلجيكي أن القرار جاء استجابةً لـ "المأساة الإنسانية المتفاقمة في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة"، مشددًا على أن العنف الإسرائيلي يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

مبادرة دبلوماسية تقودها فرنسا والسعودية

وأشار بريفو إلى أن بلجيكا ستتحرك ضمن مبادرة دبلوماسية مشتركة تقودها فرنسا والسعودية، وتهدف هذه المبادرة إلى إحياء المسار السياسي لحل الدولتين، وإدانة السياسات الاستيطانية والتوسع العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

12 عقوبة صارمة ضد إسرائيل

إلى جانب الاعتراف بدولة فلسطين، أوضح الوزير أن بلجيكا ستفرض 12 عقوبة صارمة على إسرائيل، من بينها:

حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

مراجعة سياسات المشتريات العامة للتقليل من التعامل مع الشركات الإسرائيلية.

ضغط متزايد على إسرائيل

وأضاف بريفو أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس"، بهدف دفع جميع الأطراف إلى الالتزام بالحلول السياسية، وإنهاء التوترات التي تهدد استقرار المنطقة.