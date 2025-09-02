نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زاد العزة".. انطلاق القافلة الإنسانية الـ28 من مصر إلى قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، من ساحة ميناء رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" التي ينفذها الهلال الأحمر المصري.

محتويات القافلة الإنسانية

وأكد مصدر مسئول بميناء رفح أن القافلة تضم شاحنات محملة بـ:

سلاسل غذائية متنوعة تشمل الدقيق، الأرز، السكر، الزيت، المعلبات، وحليب الأطفال.

شاحنات وقود لدعم احتياجات القطاع.

مستلزمات طبية وعلاجية وأدوية.

مواد إغاثية وإنسانية متعددة لدعم المتضررين.

خلفية مبادرة "زاد العزة"

انطلقت مبادرة "زاد العزة" في 27 يوليو الماضي، وتشمل آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين الإمدادات الغذائية، الألبان، المستلزمات الطبية، الأدوية العلاجية، وأطنان من الوقود، وذلك دعمًا للأسر الفلسطينية المتضررة في قطاع غزة.

العراقيل الإسرائيلية أمام دخول المساعدات

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المنافذ المؤدية إلى غزة منذ 2 مارس الماضي عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار دون التوصل لاتفاق جديد، كما قامت باختراق الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس أعقبه توغل بري في مناطق متفرقة.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات والوقود ومستلزمات إيواء النازحين، ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.

وفي مايو الماضي، سمحت بإدخال كميات محدودة من المساعدات عبر آلية مثيرة للجدل نفذتها بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية، وهو ما قوبل برفض منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).