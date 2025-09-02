نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زامير مهاجمًا الكابينت الإسرائيلي: أين كنتم يوم هزمتنا حماس؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تسريبات من اجتماع الحكومة الإسرائيلية بشأن المرحلة التالية من الحرب في غزة، عند انتقاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير للوزراء المجتمعين بسبب إصرارهم على هزيمة حماس.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن زامير مخاطبته لاجتماع الكابينت الليلة الماضية بالقول ساخرا: "صباح الخير. أنتم حكومة السابع من أكتوبر. الآن تتذكرون الحديث عن هزيمة حماس. أين كنتم في السابع؟ الثامن؟ التاسع؟ الآن فقط تتذكرون، بعد عامين."

وأضاف زامير، وفقا للموقع: "عندما توليت هذا المنصب، لم تكن غزة مهزومة. اليوم، غزة مهزومة بنسبة 70%".

وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن زامير ومسؤولين أمنيين آخرين يعارضون الخطط الرامية إلى السيطرة على غزة عسكريا، ويطالبون بدلا من ذلك باتفاقية إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار على مراحل.

وكانت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك اتهمت خلال جلسة الكابينت الجيش بمحاولة التراجع عن قرار احتلال مدينة غزة، ليرد زامير عليها بالقول: "إذا أردتم طاعة عمياء فابحثوا عن شخص آخر".

وانعقد اجتماع الكابينت برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مدى 6 ساعات، لبحث المخطط الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة.