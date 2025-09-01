تدمير آلية عسكرية صهيوني جنوب غزة

تدمير آلية عسكرية صهيوني جنوب غزةأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أنها دمرت آلية عسكرية لجيش العدو الصهيوني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت السرايا، في بيان مقتضب “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا تمكنهم من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة (ثاقب) شديدة الانفجار محيط عيادة الصبرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة 27 أغسطس المنصرم".

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات العدو الصهيوني وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين.

