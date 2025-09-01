إسرائيل تعلن شن ضربة على منشآت لحزب الله فـي جنوب لبنان

بيروت ـ وكالات: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ ضربات على موقعين تابعين لحزب الله في جنوب لبنان.

وأصدر جيش الاحتلال بيانا جاء فيه أنه «ضرب بنى عسكرية لحزب الله تضم منشآت تحت الأرض، رصد فيها نشاطا عسكريا في منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان».

وكان الجيش الإسرائيلي استخدم هذه القلعة المتهدمة والواقعة في منطقة النبطية، قاعدة له خلال احتلاله جنوب لبنان (1978-2000).

وأضاف في بيان منفصل أن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان و«دمرت» مبنى يستخدمه حزب الله.