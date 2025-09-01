نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأّس السفير د. قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد العراق المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته العادية الـ(164)، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وقد ناقش الاجتماع بصورة مفصّلة مشروع جدول الأعمال، حيث تم اعتماد مشاريع القرارات الخاصة بالبنود المدرجة، ورفعها إلى مجلس وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 4 /9/ 2025.

وتصدّر جدول الأعمال بند القضية الفلسطينية والصراع العربي ( الإسرائيلي)، بما في ذلك متابعة التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية في غزة والقدس وبقية الأراضي الفلسطينية.

كما تناول جدول الأعمال موضوعات تتعلق بالشؤون العربية والأمن القومي العربي، ومتابعة الأوضاع في كل من لبنان واليمن وليبيا والصومال والسودان، إضافة إلى مناقشة ملف التعاون العربي–الدولي.