الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة أُطلقت من اليمن

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن.

وجاء في البيان: "قبل قليل، تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية".

وأشار البيان إلى أنه "لم تطلق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول الأمني".

وذكرت قناة "13 الإسرائيلية": "الجيش اعترض مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة سيناء قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان رئاسة الجمهورية اليمنية في صنعاء مقتل رئيس وزراء "حكومة التغيير والبناء" أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ورشة عمل حكومية.

حيث أعلن مصدر مقرب من الحوثيين مقتل وزير الإعلام هاشم شرف الدين، كما أفادت مصادر أخرى بأن وزيري الخارجية جمال عامر، والشؤون الاجتماعية سمير باجعالة قتلا أيضا.

كما أصيب عدد آخر من الوزراء بجروح متوسطة وخطيرة، ويتلقون حاليا الرعاية الطبية.

وأشارت الجماعة إلى أن تصريف الأعمال في المؤسسات سيستمر، بتعيين محمد أحمد مفتاح قائما بأعمال الحكومة. مشددة على أنها مستمرة في المواجهة مع إسرائيل، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.