العالم اليوم - توتر بين برلين وبروكسل بشأن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر توتر بين برلين وبروكسل بشأن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 08:25 مساءً - عبرت ألمانيا، الإثنين، عن رفضها، لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا.

وشدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن رفضه بشدة تعليقات أورسولا فون دير لاين بشأن خطط إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا ووصفها بأنها سابقة لأوانها، معتبرا أن فون دير لاين ليست مخولة لمناقشة هذه المسألة.

وذكر بيستوريوس للصحفيين، خلال زيارة لمصنع حربي، الإثنين، في مدينة كولونيا: "هذه أمور لا تناقش قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أطراف كثيرة لها رأي في هذا الصدد".

وأضاف: "أعتقد أنه من الأفضل عدم التعليق على مثل هذه الاعتبارات بأي شكل من الأشكال أو تأكيدها، بصرف النظر عن حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك أي تفويض أو اختصاص على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بنشر القوات".

كانت فون دير لاين قد قالت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" نشرت، أمس الأحد، إن أوروبا تعد "خططا دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع ستحظى بدعم أميركي.

وذكرت فون دير لاين للصحيفة، أن الانتشار العسكري من المقرر أن يشمل عشرات الآلاف من القوات بقيادة أوروبية ودعم أميركي يشمل أنظمة تحكم وسيطرة وأصول مراقبة واستطلاع.