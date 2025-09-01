شي يدعو فـي قمة تيانجين إلى معارضة عقلية الحرب الباردة وسياسة الترهيب

بوتين يحمل الغرب مسؤولية حرب أوكرانيا

بكين ـ ا.ف.ب: دعا الرئيس الصيني شي جينبينج إلى معارضة عقلية الحرب الباردة وسياسة الترهيب في العلاقات الدولية، خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين في شمال الصين بحضور حوالى 20 من قادة منطقة أوراسيا.

ودعا شي إلى نظام عالمي قائم على العدالة وقال «يجب علينا تعزيز منظور تاريخي للحرب العالمية الثانية ومعارضة عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب» التي تنتهجها بعض الدول، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة.

وانطلقت القمة الأحد في تيانجين قبل أيام من عرض عسكري ضخم يقام في العاصمة بكين لمناسبة مرور 80 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون 10 دول أعضاء هي الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروس، و16 دولة بصفة مراقب أو شريك، وتمثّل قرابة نصف سكان العالم و23,5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهي تقدم على أنها قوّة موازنة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وتضمّ بلدانها كمّيات كبيرة من مصادر الطاقة.

وأضاف شي أن «الوضع الدولي الحالي يصبح فوضويا ومتشابكا المهمات الأمنية والتنموية التي تواجه الدول الأعضاء تصبح أكثر تحديا». وتابع «فيما يشهد العالم اضطرابات وتحولات، يجب علينا الاستمرار في (...) المضي قدما وتأدية مهمات المنظمة بشكل أفضل».

من جهته دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في القمة عن الهجوم العسكري الواسع الذي بدأته موسكو على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال بوتين في كلمة أثناء القمة المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية «هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب». أضاف «السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجرّ أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي».