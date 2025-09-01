نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقعوها واشربوا ماءها.. حماس ترفض خطة ترامب: غزة ليست للبيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولان من حماس تسريبات الخطة الأمريكية للسيطرة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله إلى منطقة اقتصادية وسياحية، بعد تقارير أوردتها "واشطن بوست" الأمريكية.

ورفض فلسطينيون في القطاع الذي يشهد حربًا منذ 23 شهرًا أي خطط لنقل سكان غزة إلى خارجها. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم موجها كلامه للإدارة الأمريكية، تعليقًا على الخطة المتداولة في الإعلام: "انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني بالعامية"، قائلًا: "غزة ليست للبيع".

وأضاف أن غزة "ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير".

وأكّد نعيم "رفض حماس ورفض شعبنا" للخطة التي تنص حسب الصحيفة الأمريكية على نقل كل سكان القطاع الفلسطيني إلى خارج غزة لوضعها تحت إشراف أمريكي مدة 10 أعوام لتحويله إلى منطقة سياحية، ومركز للتكنولوجيا المتقدّمة.

وقالت الصحيفة أن الخطة تتألف من 38 صفحة، وتنصّ على مغادرة "طوعية" للسكان إلى دولة أخرى، أو إلى مناطق داخل القطاع تخضع لقيود، وذلك خلال فترة إعادة الإعمار.

وقال مسؤول آخر في حماس طلب حجب اسمه: "ترفض حماس ترفض كل هذه الخطط التي تهجر أبناء شعبنا وتبقي المحتل على أرضنا. إنها خطط دون قيمة وظالمة". وأضاف أن حماس "لم تتلقَّ أي شيء رسمي عن مثل هذه الخطط. سمعنا عنها في وسائل إعلام".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأحد إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس هذه الخطة. وتابعت أن الخطة وُضعت بناء على رؤية ترامب المعلنة لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

ويوضع القطاع، خلال فترة الإعمار، تحت إدارة صندوق "إعادة إعمار غزة، صندوق الإنعاش الاقتصادي والتحوّل".

وفي غزة، قال قاسم حبيب، 37 عامًا، إنه سمع بالخطة من وسائل إعلام فلسطينية. وأضاف النازح من حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة والمقيم في خيمة في حي الرمال في غرب المدينة: "إنه كلام فارغ، يكذبون علينا".

وأضاف "إذا أرادت الولايات المتحدة مساعدة غزة، فالطريق معروفة ليضغطوا على نتانياهو ليوقف الحرب والقتل".