أفغانستان تطلب مساعدة عاجلة من روسيا بعد الزلزال

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف أن السلطات الأفغانية وجهت طلبًا رسميًا إلى روسيا للمساعدة في أعمال الإغاثة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد.

وأوضح كابولوف أن "الطلب الأفغاني يتم حاليا دراسته بشكل عاجل من قبل وزارة الطوارئ الروسية"، وأن الجانب الروسي يقيّم الاحتياجات الميدانية وآليات التنسيق الممكنة.
وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 800 قتيل وأكثر من 1500 مصاب، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وتشير التقارير الواردة من المناطق المتضررة في أفغانستان إلى استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وإلى حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية والطبية والغذائية العاجلة.

