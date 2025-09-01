نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تؤكد تضامنها الكامل مع فنزويلا في حماية سيادتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال لقائه سفير فنزويلا لدى روسيا خيسوس رافائيل سالازار فيلاسكيز عن تضامن روسيا مع فنزويلا في حماية سيادتها الوطنية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين: "التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بالسفير والمفوض لجمهورية فنزويلا البوليفارية في روسيا خيسوس رافائيل سالازار فيلاسكيز... من الجانب الروسي تم تأكيد الدعم الكامل والتضامن مع السلطات البوليفارية في مسألة حماية السيادة الوطنية، وتم التعبير عن الرفض القاطع لاستخدام أدوات الضغط السياسي والعسكري على الدول المستقلة".

بدوره، أبلغ سفير فنزويلا الجانب الروسي بالجهود التي تبذلها قيادة بلاده لاستقرار الوضع في الجمهورية.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضا القضايا الراهنة للتعاون الثنائي، كما تم تحديد خطوات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.