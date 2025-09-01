العالم اليوم - منظمة شنغهاي تدين بشدة الأضرار اللاحقة بالمدنيين في غزة

انتم الان تتابعون خبر منظمة شنغهاي تدين بشدة الأضرار اللاحقة بالمدنيين في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 05:24 مساءً - أعلنت منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم عشر دول، من بينها الصين والهند وروسيا وإيران، الإثنين أنها "تدين بشدة الأعمال التي تُسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وكوارث إنسانية" في قطاع غزة، ودعت إلى وقف شامل لإطلاق النار.

كما دانت المنظمة "بشدة" الهجمات التي نفذتها إسرائيل في إيران في يونيو، عقب قمتها في تيانجين في شمال الصين، وذلك في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأكدت أن "الدول الأعضاء تعرب عن قلقها البالغ حيال تصاعد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتدين بشدة الأعمال التي تتسبب بسقوط مدنيين وبكوارث إنسانية في غزة وتدعو إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم و(إيصال) المساعدات الإنسانية من دون عراقيل".

وأضافت أنها "تدين بشدة العدوان الإسرائيلي والأميركي في يونيو 2025 على إيران الذي استهدف بنى تحتية نووية مدنية وتسبب بسقوط ضحايا وانتهك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتضم عشر دول هي الصين وروسيا والهند وباكستان وإيران وقازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا البيضاء.