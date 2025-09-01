بعد اغتيال رئيس حكومتهم ووزراء .. أنصار الله يتوعدون إسرائيل بالثأر

صنعاء ـ د.ب.أ: توعدت جماعة أنصار الله في اليمن إسرائيل بالثأر عقب اغتيال رئيس حكومتها غير المعترف بها دوليا وعدد من الوزراء في ضربة نفذت الخميس.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط في كلمة مصورة «بكل فخر واعتزاز ممزوج بالحزن والأسى نعينا إلى شعبنا اليمني العظيم استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس مجلس الوزراء في حكومة التغيير والبناء الوطنية مع عدد من رفاقه الذين قضوا شهداء إثر استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي المجرم الغادر في لقاء جمعهم يوم الخميس».

وأضاف المشاط أن «العدو الغادر قد آلمنا بهذا المصاب، إلا أننا نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر وسنصنع من عمق الجراح النصر، ونطمئن أبناء شعبنا اليمني العزيز أن قواتنا المسلحة في موقع الاقتدار، وما حصل عليه العدو ضربة حظ ليس أكثر من ذلك».

وخاطب الإسرائيليين بالقول « ثأرنا لا يبات وتنتظركم أياماً سوداوية بما جنته أيدي حكومتكم القذرة الغادرة».