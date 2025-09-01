العالم اليوم - "كشفوا آخر أوراقهم".. نائب الرئيس الإيراني يهاجم الترويكا

انتم الان تتابعون خبر "كشفوا آخر أوراقهم".. نائب الرئيس الإيراني يهاجم الترويكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 04:24 مساءً - هاجم نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الترويكا الأوروبية قائلا إن آلية الزناد تشوبها ثغرات وشبهات كثيرة، وفقا للقانون والمعايير الدولية.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن عارف قوله إن هذه الثغرات تطرح التساؤل حول أهلية الدول الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا).

وأشار إلى أن الأوروبيين كشفوا عن آخر أوراقهم، لافتا إلى أن بلاده لم تكشف بعد عن ورقتها الأولى.

وأكد عارف أن بلاده "لا تسعى للحرب لكن من حيث الجاهزية، إن وضع إيران مختلف تماما عن الماضي".

وتابع: "إذا تجرأ العدو على تكرار حماقة أخرى، سيتلقى صفعة أقوى".

وكانت إيران أكدت أنها لن تغير موقفها في النزاع النووي رغم التلويح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.

وتتيح آلية الزناد إعادة فرض العقوبات السابقة للأمم المتحدة، مثل حظر الأسلحة والإجراءات العقابية ضد الأفراد والمنظمات الإيرانية.

وبررت الحكومات الأوروبية تحركها بالإشارة إلى ما تعتبره انتهاكات متكررة من جانب إيران لاتفاق فيينا النووي لعام 2015، الذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

ولن تدخل العقوبات حيز التنفيذ قبل مرور 30 يوما على الأقل، مما يترك المجال مفتوحا لإمكانية إجراء مزيد من المفاوضات.